Mulher denuncia furto de hidrômetro em Aquidauana

A moradora não soube identificar o autor do furto
Reprodução
Uma moradora de 55 anos teve o hidrômetro de sua residência furtado na Rua 13 de Junho, no bairro Vila Pinheiro, em Aquidauana. O caso aconteceu no domingo (24), por volta das 15h, quando a vítima percebeu a ausência do equipamento ao chegar em casa.
Segundo o relato, o cavalete de água permanecia no local, mas o hidrômetro havia sido levado. A moradora não soube identificar o autor do furto. Após constatar a ocorrência, ela foi orientada a procurar a concessionária de abastecimento e registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, para que as providências legais sejam tomadas.
O hidrômetro é o aparelho utilizado para medir o consumo de água nas residências e sua subtração pode gerar prejuízos e transtornos ao consumidor.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Casa do Trabalhador
Semana inicia com 25 vagas de emprego em Aquidauana
Semana encerra com 20 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana
Saúde
Restrição não foi estendida à tirzepatida, substância do Mounjaro
Cidades
Inscrições podem ser feitas presencialmente ou pela internet
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS