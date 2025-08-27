Mulher denuncia furto de hidrômetro em Aquidauana

Reprodução

Uma moradora de 55 anos teve o hidrômetro de sua residência furtado na Rua 13 de Junho, no bairro Vila Pinheiro, em Aquidauana. O caso aconteceu no domingo (24), por volta das 15h, quando a vítima percebeu a ausência do equipamento ao chegar em casa.



Segundo o relato, o cavalete de água permanecia no local, mas o hidrômetro havia sido levado. A moradora não soube identificar o autor do furto. Após constatar a ocorrência, ela foi orientada a procurar a concessionária de abastecimento e registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, para que as providências legais sejam tomadas.



O hidrômetro é o aparelho utilizado para medir o consumo de água nas residências e sua subtração pode gerar prejuízos e transtornos ao consumidor.

