Mulher desaparece após sair de casa para ir ao mercado em Aquidauana

Maria Aparecido Cristaldo Bezerra / Arquivo pessoal/Cedida ao O Pantaneiro

Uma família de Aquidauana procura por uma mulher que está desaparecida há mais de 24 horas, identificada como Maria Aparecido Cristaldo Bezerra, depois de ela sair para ir ao mercado e não retornar para casa. Nesta quarta-feira (09), o marido dela, Sérgio, entrou em contato com O Pantaneiro para pedir ajuda.

Conforme o relato da família, Maria esteve pela manhã na casa da mãe e avisou que iria ao mercado comprar cigarro, mas que retornaria em seguida. Ela, no entanto, não voltou para a residência. O marido contou que os três filhos do casal também estão sentindo a falta da mãe, chorando bastante e angustiados com a situação.

“Tá todo mundo preocupado, a família toda preocupada com ela, já fiz o boletim de ocorrência, mas, até agora, nenhuma notícia”, lamentou.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. O marido acrescentou que a mulher saiu de casa levando documentos pessoais.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizá-la pode procurar as polícias Civil: (67) 3241-2876 ou (67) 3241-2020; ou Militar: 190.