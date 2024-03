Mulher é agredida após recusar a ir em baile em Aquidauana

Divulgação

Uma mulher de 43 anos foi agredida pelo próprio marido de 51 anos, depois de ter se recusado a ir em um baile em Aquidauana. O fato aconteceu na segunda-feira (18), no bairro Santa Terezinha.



Segundo o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita a polícia pela sobrinha da vítima.



Com as informações de onde a mulher estava escondida, a polícia foi até o local apontado. Lá, encontrou a vítima abrigada na casa de vizinhos.



Questionada, a mulher revelou que seu marido trabalha em uma propriedade rural e que chegou em casa visivelmente embriagado.



O agressor então teria convidado a esposa para ir em um baile, mas ela se recusou pois estava casada após um dia de trabalho. A recusa deixou o homem furioso.



O homem então tentou enforcar a mulher na cama e ainda a jogou para fora do móvel fazendo com que ela batesse o ombro. Além das agressões, o agressor ainda ameaçou de morte a vítima caso ela acionasse a polícia.



A agredida só conseguiu fugir após mentir que precisava ir ao banheiro. Nesse momento, ela buscou refúgio na casa de vizinhos e pediu ajuda.



A polícia foi chamada e prendeu o homem em flagrante por violência doméstica.