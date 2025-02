Mulher é agredida pelo ex-marido em Aquidauana

Batalhão da Polícia Militar / O Pantaneiro

Um casal em processo de separação foi conduzido à delegacia na madrugada de domingo (2), após uma ocorrência de agressão física mútua registrada por volta da 01h29. A Polícia Militar foi acionada via Copom e atendeu o caso com uma equipe de Rádio Patrulha.



Ao chegarem ao local, os policiais ouviram o relato da mulher, de 32 anos, que afirmou ter sido agredida com socos e tapas pelo companheiro, de 40 anos, durante uma discussão. As agressões resultaram em um corte na boca, além de arranhões no braço esquerdo e na região dos seios. Na tentativa de se defender, ela revidou com chutes e tapas, causando lesões no homem, incluindo um corte na mão e no supercílio esquerdo.



Durante o atendimento, o homem proferiu ameaças de morte contra a mulher na presença dos policiais e de testemunhas, afirmando que buscaria uma arma de fogo para atentar contra sua vida.



Diante da gravidade dos fatos e das lesões de ambas as partes, o casal foi encaminhado à delegacia local, onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.



A Polícia Militar alerta sobre a importância de denunciar casos de violência doméstica e reforça que ameaças e agressões podem ter desdobramentos graves. Para emergências, o 190 está disponível 24 horas, e o Disque 180 oferece atendimento especializado às mulheres vítimas de violência.