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Violência doméstica

Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Aquidauana e encaminhada ao hospital

Vítima de 30 anos apresentava ferimento no nariz com hemorragia

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 10:50

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Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na madrugada de domingo (05), uma ocorrência de lesão corporal decorrente de violência doméstica em Aquidauana. O caso foi registrado por volta das 2h, na Rua José de Castro, no bairro Vila Pinheiro.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou a Polícia Militar já realizando a segurança da área. A vítima, uma mulher de 30 anos identificada, estava consciente e apresentava sangue na face, nos membros e em uma toalha que carregava.

Durante a avaliação médica, os bombeiros constataram um ferimento contuso na região nasal da vítima, com hemorragia moderada. A equipe realizou os primeiros atendimentos no local, incluindo curativo compressivo e limpeza da ferida.

Em seguida, a mulher foi encaminhada ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. Ela foi recebida pela equipe médica na área vermelha da unidade, onde foram repassadas todas as informações sobre o quadro clínico.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima teria sido agredida pelo ex-companheiro no interior da residência.

Orientação: o Corpo de Bombeiros reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica. As informações podem ser repassadas de forma anônima por meio dos canais oficiais, contribuindo para a proteção das vítimas e para a responsabilização dos agressores.

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