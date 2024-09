Mulher é agredida pelo marido após discussão no trânsito em Aquidauana

Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana registrou um caso de violência doméstica envolvendo um casal do bairro São Pedro, nesta terça-feira (2), em Aquidauana. Segundo a vítima de 24 anos, ela foi agredida pelo esposo de 35 anos.



De acordo com a ocorrência, os policiais militares foram acionados para atender a uma chamada de violência doméstica na Rua Humberto Alves Corrêa. Lá, a vítima relatou que estava voltando da casa de sua avó com o marido quando, durante o trajeto, ele estava distraído com o celular e quase atropelou uma ciclista. A jovem então teria chamado a atenção dele sobre a necessidade de maior cuidado ao dirigir.



Contudo, a reação do homem foi violenta: ele ficou irritado com a observação e desferiu um soco na boca da mulher, causando uma lesão que fez com que ela perdesse a consciência por alguns minutos. Ao recuperar a consciência no portão de sua casa, a jovem encontrou o agressor abrindo a porta para ela. Aproveitando a situação, ela saiu correndo para a rua e pediu socorro, ligando para sua mãe, que acionou a polícia através do número 190.



A guarnição de serviço compareceu ao local e encontrou o homem ainda na residência. O agressor foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências legais. Ele foi conduzido sem lesões e deverá enfrentar as consequências de suas ações de acordo com a lei.



O caso está sendo investigado, e a polícia continua a trabalhar para garantir a proteção e a justiça para a vítima.