25 de Agosto de 2025 • 13:09

Rua Oscar Trindade de Barros

Mulher é agredida pelo marido dentro de carro e testemunhas acionam a PM

Ela contou ao ser resgatada por policiais que teme pela vida e sempre foi agredida pelo companheiro

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 10:58

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Uma mulher foi agredida dentro de um carro na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com a Rua José Duarte, na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana, na tarde de ontem (24). Testemunhas relataram que a vítima tentava sair do veículo, mas era puxada de volta pelo companheiro, que a agredia.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e quando os policiais chegaram, o carro já não estava mais no local. Populares informaram que o veículo, um GM Classic de cor escura, havia seguido em frente. A equipe localizou o automóvel cerca de 500 metros depois, com o homem do lado de fora, roupas rasgadas, e a mulher ainda dentro do carro.

Na abordagem, ambos apresentavam visível estado de embriaguez. O homem relatou conviver com a companheira há cinco anos, com quem tem três filhos. Disse que desde a manhã estavam consumindo bebidas alcoólicas e afirmou que a esposa costuma agredi-lo quando bebe. Ele negou ter praticado violência contra ela.

Já a mulher declarou que foi agredida dentro do carro, disse que as agressões são frequentes, teme pela própria vida e manifestou interesse em solicitar medida protetiva.

Durante a ocorrência, os policiais constataram lesões em ambos. O homem apresentava arranhões no rosto, corte na mão direita e escoriações na mão esquerda. A mulher estava com vermelhidão no rosto, corte no lábio superior, inchaço no supercílio direito e na região da maçã do rosto.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi algemado devido ao estado de embriaguez e à hostilidade demonstrada contra a equipe. A mulher confirmou que deseja representar contra o companheiro.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.

