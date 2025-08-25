Mulher é agredida pelo marido dentro de carro e testemunhas acionam a PM

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Uma mulher foi agredida dentro de um carro na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com a Rua José Duarte, na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana, na tarde de ontem (24). Testemunhas relataram que a vítima tentava sair do veículo, mas era puxada de volta pelo companheiro, que a agredia.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e quando os policiais chegaram, o carro já não estava mais no local. Populares informaram que o veículo, um GM Classic de cor escura, havia seguido em frente. A equipe localizou o automóvel cerca de 500 metros depois, com o homem do lado de fora, roupas rasgadas, e a mulher ainda dentro do carro.

Na abordagem, ambos apresentavam visível estado de embriaguez. O homem relatou conviver com a companheira há cinco anos, com quem tem três filhos. Disse que desde a manhã estavam consumindo bebidas alcoólicas e afirmou que a esposa costuma agredi-lo quando bebe. Ele negou ter praticado violência contra ela.

Já a mulher declarou que foi agredida dentro do carro, disse que as agressões são frequentes, teme pela própria vida e manifestou interesse em solicitar medida protetiva.

Durante a ocorrência, os policiais constataram lesões em ambos. O homem apresentava arranhões no rosto, corte na mão direita e escoriações na mão esquerda. A mulher estava com vermelhidão no rosto, corte no lábio superior, inchaço no supercílio direito e na região da maçã do rosto.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi algemado devido ao estado de embriaguez e à hostilidade demonstrada contra a equipe. A mulher confirmou que deseja representar contra o companheiro.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!