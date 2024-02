Mulher é ameaçada por não pagar dívida em Aquidauana

Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia / O Pantaneiro

Uma mulher de 35 anos foi ameaçada ontem (2), no Bairro Alto, em Aquidauana.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que comprou um celular por R$ 400, contudo, no vencimento da dívida não conseguir pagar. Posteriormente, o vendedor do aparelho foi até a casa da vítima e disse que iria invadir a casa para pegar pertences caso ela não pagasse a dívida. A vítima impediu a entrada e o homem tornou a ameaça-la dizendo que “se ela não o pagasse ele daria um jeito nela”.



A ocorrência foi registrada como ameaça na delegacia de Aquidauana.