Mulher é atendida por ferimentos de arma branca no bairro Paraíso

Viatura Corpo ded Bombeiros / Arquivo/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite deste domingo (18), uma ocorrência de ferimento por arma branca em Aquidauana. O chamado ocorreu por volta das 21 horas em uma residência no bairro Paraíso, onde a guarnição do 2º SGBM / 3º GBM prestou socorro a uma mulher de 47 anos.

No local, os militares encontraram a vítima consciente e com sinais vitais regulares. Ela apresentava ferimentos no membro superior, afetando o braço, cotovelo e antebraço. Segundo o relatório, não havia hemorragia ativa no momento da abordagem.

A equipe realizou os primeiros socorros, aplicando um curativo compressivo no ferimento. No entanto, a mulher recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar. Diante da recusa, foi confeccionado um termo legal, devidamente testemunhado por familiares presentes e pela Polícia Militar, que já estava no local e havia solicitado o apoio dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar aproveitou o ocorrido para reforçar uma orientação de segurança à população. A corporação destaca a importância de buscar atendimento médico especializado em todos os casos de ferimento por arma branca, mesmo quando não há sangramento aparente, com o objetivo de prevenir infecções, avaliar lesões internas e evitar complicações futuras.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!