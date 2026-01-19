Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 18:26

Violência

Mulher é atendida por ferimentos de arma branca no bairro Paraíso

A paciente recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 12:34

Atualizado em 19/01/2026 às 12:36

Viatura Corpo ded Bombeiros / Arquivo/ O Pantaneiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite deste domingo (18), uma ocorrência de ferimento por arma branca em Aquidauana. O chamado ocorreu por volta das 21 horas em uma residência no bairro Paraíso, onde a guarnição do 2º SGBM / 3º GBM prestou socorro a uma mulher de 47 anos.

No local, os militares encontraram a vítima consciente e com sinais vitais regulares. Ela apresentava ferimentos no membro superior, afetando o braço, cotovelo e antebraço. Segundo o relatório, não havia hemorragia ativa no momento da abordagem.

A equipe realizou os primeiros socorros, aplicando um curativo compressivo no ferimento. No entanto, a mulher recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar. Diante da recusa, foi confeccionado um termo legal, devidamente testemunhado por familiares presentes e pela Polícia Militar, que já estava no local e havia solicitado o apoio dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar aproveitou o ocorrido para reforçar uma orientação de segurança à população. A corporação destaca a importância de buscar atendimento médico especializado em todos os casos de ferimento por arma branca, mesmo quando não há sangramento aparente, com o objetivo de prevenir infecções, avaliar lesões internas e evitar complicações futuras.

