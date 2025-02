Mulher e criança ficam feridas após colisão com carrinho de coleta em Aquidauana

Divulgação, Câmera de Segurança

Uma mulher de 43 anos e uma criança que não teve a idade divulgada, ficaram feridas após a moto em que estavam colidir em um carrinho de reciclável, na rua Oscar Trindade de Barros, em Aquidauana.

O acidente ocorreu por volta de 9h20 desta quinta-feira (20).

A mulher pilotava a moto Honda CG com a filha na garupa, quando na rua Oscar Trindade esquina com Rua José Duarte no bairro Santa Terezinha, houve a colisão.

As duas foram arremessadas da moto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer as vítimas.

No local, a equipe as encontrou com ferimentos leves.

Foi realizado todo atendimento conforme protocolo de trauma e encaminhado para hospital Regional de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica.