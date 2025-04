Mulher e criança são socorridas de carro capotado na MS-450

João Éric, O Pantaneiro

Uma mulher e uma criança foram socorridas, na manhã desta segunda-feira (7), após o veículo em que estavam capotar na rodovia MS-450, entre o Clube do Laço e a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana.

Informações apuradas pela reportagem de O Pantaneiro, constam que um veículo VW Gol de cor branca, teria perdido o controle da direção e capotado às margens da rodovia.

Houve um princípio de incêndio e os populares que passavam pelo local conseguiram apagar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros e retiraram as vítimas, uma mulher e uma criança.

Os bombeiros resgataram os dois e os encaminharam ao Pronto Socorro da cidade.

O cabo da bateria do carro foi retirado pela guarnição para impedir novas chamas. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Veja mais fotos: