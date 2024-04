Mulher é encontrada desacordada e morre em hospital de Aquidauana

Aires tinha 29 anos / Redes Sociais

A mirandense Aires Alexandre Silva de Souto, de 29 anos, morreu no hospital de Aquidauana, após ser encontrada caída e desacordada em uma via pública de Miranda, no dia 2 de abril.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a assistente social do hospital de Aquidauana procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar o falecimento de Aires.

Ela relatou à polícia que a mulher foi transferida ao hospital em solicitação de vaga emergencial, após ter sido encontrada desacordada.

Mesmo após todos os procedimentos médicos, ela veio a óbito no Hospital de Aquidauana. A Polícia Civil investiga o caso.