Mulher é esfaqueada em Conveniência no Bairro Nova Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Na manhã de domingo (3), uma mulher foi ferida por arma branca durante uma confusão em uma conveniência no Bairro Nova Aquidauana, próximo à Escola Estadual Marly Russo, em Aquidauana.



A equipe de Força Tática da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao SAMU, que já havia socorrido a vítima no local.

A polícia se dirigiu ao Pronto Socorro, onde a vítima, de 28 anos, relatou que estava na conveniência quando o tumulto começou. De acordo com seu relato, ela não conseguiu identificar o autor das agressões, pois, após o ocorrido, as pessoas envolvidas fugiram.

A mulher sofreu três ferimentos: uma perfuração no braço direito, outra no braço esquerdo e um corte na cabeça. Ela recebeu atendimento médico no hospital e foi orientada a registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia para dar prosseguimento às investigações.

A Polícia Militar elaborou o Boletim de Ocorrência e segue acompanhando o caso para identificar os responsáveis pela agressão.