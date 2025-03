Mulher Ã© estuprada apÃ³s ser obrigada a entrar em carro em Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma mulher, de 40 anos, pediu socorro em uma siderúrgica de Aquidauana, com a alegação de que foi estuprada ao ser obrigada a entrar em um carro com dois homens. O suposto abuso teria ocorrido na madrugada de quinta-feira (6).



Segundo informações policiais, a equipe do Canil Setorial do 7º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada para atender a uma ocorrência de violência na região da Rua Duque de Caxias, em Aquidauana.



A guarnição foi informada por um porteiro de uma siderúrgica que uma mulher de 40 anos chegou ao local pedindo socorro e relatando ter sido vítima de agressão sexual momentos antes.



Ela contou que saiu de casa quando foi abordada por um veículo prata, onde dois indivíduos a forçaram a entrar no carro, tendo sido abusada. Durante o percurso, a vítima conseguiu escapar ao se jogar pela janela do veículo e buscou ajuda.



O porteiro conseguiu identificar e anotar a placa do veículo suspeito, informação que foi repassada às autoridades para auxiliar na investigação.



Assim, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para os devidos procedimentos.