Mulher é ferida com golpe de tesoura pelo companheiro em Aquidauana

Vítima de 51 anos foi atingida nas costas e foi encaminhada ao pronto-socorro
Divulgação/Bombeiros de Aquidauana
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na madrugada desta terça-feira (7), uma ocorrência de ferimento por arma branca no bairro Aeroporto II, em Aquidauana.
A guarnição foi acionada para atendimento a uma vítima do sexo feminino. No local, os socorristas encontraram uma mulher de 51 anos, que estava consciente e orientada.
Segundo o relato da vítima, ela foi atingida por um golpe de tesoura na região dos arcos costais do lado esquerdo. O suposto autor do golpe seria seu companheiro.
Durante a avaliação feita pela equipe de resgate, a vítima apresentava sinais vitais estáveis. Após receber os primeiros atendimentos no local, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana, onde permanece sob cuidados da equipe médica de plantão.
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