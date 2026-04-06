Mulher  é picada por jararaca em via pública e é socorrida em estado grave

Vítima apresentou sonolência e desorientação, evoluindo para inconsciência
Divulgação/Bombeiros de Aquidauana
O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na noite deste sábado (04), uma ocorrência de ataque de animal peçonhento envolvendo uma serpente em Aquidauana. O caso foi registrado por volta das 23h39, na Rua Manoel Aureliano da Costa, no bairro Centro.
Ao chegar ao endereço informado, a equipe não localizou a vítima inicialmente na via. Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar e familiares abordaram os bombeiros nas proximidades de uma residência, onde foi identificada a vítima: uma mulher de 22 anos, que havia sido picada por uma cobra no pé esquerdo.
A vítima encontrava-se consciente no início do atendimento, porém apresentava sonolência e desorientação. Durante os procedimentos, seu quadro evoluiu com rebaixamento do nível de consciência até chegar à inconsciência, sendo prontamente assistida pela equipe de resgate.
Após os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada em caráter de urgência ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana. Ela deu entrada na área vermelha da unidade e ficou sob cuidados da equipe médica.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a serpente envolvida no ataque seria da espécie popularmente conhecida como jararaca. Familiares relataram que o incidente ocorreu em via pública, nas proximidades da residência da vítima.
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