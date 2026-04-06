Acessibilidade

06 de Abril de 2026 • 14:38

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Mulher  é picada por jararaca em via pública e é socorrida em estado grave

Vítima apresentou sonolência e desorientação, evoluindo para inconsciência

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 11:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na noite deste sábado (04), uma ocorrência de ataque de animal peçonhento envolvendo uma serpente em Aquidauana. O caso foi registrado por volta das 23h39, na Rua Manoel Aureliano da Costa, no bairro Centro.

Ao chegar ao endereço informado, a equipe não localizou a vítima inicialmente na via. Posteriormente, uma guarnição da Polícia Militar e familiares abordaram os bombeiros nas proximidades de uma residência, onde foi identificada a vítima: uma mulher de 22 anos, que havia sido picada por uma cobra no pé esquerdo.

A vítima encontrava-se consciente no início do atendimento, porém apresentava sonolência e desorientação. Durante os procedimentos, seu quadro evoluiu com rebaixamento do nível de consciência até chegar à inconsciência, sendo prontamente assistida pela equipe de resgate.

Após os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada em caráter de urgência ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana. Ela deu entrada na área vermelha da unidade e ficou sob cuidados da equipe médica.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a serpente envolvida no ataque seria da espécie popularmente conhecida como jararaca. Familiares relataram que o incidente ocorreu em via pública, nas proximidades da residência da vítima.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

TEMPO

Domingo de Páscoa será de tempo firme e calor em Aquidauana

LUTO

Aquidauana se despede do senhor Clemente Cristaldo

SUPER PROMOÇÃO

IVRNET lança promoção de 20 anos com sorteio de carro 0 km

Clientes ainda contam com mais novidades para planos

ANIMAÇÃO

Hoje tem Baile de Aleluia em Piraputanga

Publicidade

TEMPO

Sábado de Aleluia será quente e seco em Aquidauana

ÚLTIMAS

EDUCAÇÃO

Nioaque realiza Seminário Municipal de Educação Escolar Indígena

Evento visa fortalecer diálogo intercultural na educação

INVESTIGAÇÃO

PMs são presos após morte durante ocorrência em Anastácio

De acordo com a corporação, a prisão foi solicitada pela Corregedoria da PM, que também conduz a investigação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo