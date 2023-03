Mulher é presa após furtar vários comércios do centro de Aquidauana

Uma mulher de 52 anos foi presa na manhã de ontem, 28, após ser pega furtando uma farmácia e outros comércios do município de Aquidauana.



Quando ela foi abordada, acabou confessando o crime, e indicou uma sacola que havia colocado os objetos furtados, no saco havia muitas peças de roupas, coisas da farmácia a objetos até mesmo de outra loja.



Ela também escondia as peças furtadas de baixo do vestido, e foi através da peça de roupa que ela usava que os militares conseguiram identificar ela. O caso foi levado para a 1° Delegacia da cidade onde foi registrada e vai ser investigado.