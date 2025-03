Mulher Ã© presa apÃ³s se recusar a pagar viagem a motorista de app em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Uma mulher, de 29 anos, visivelmente embriagada, foi levada à delegacia depois de se recusar a pagar a corrida solicitada por ela, ao motorista de aplicativo. O fato ocorreu na madrugada de hoje (26), no centro de Aquidauana.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo importunação sexual e fraude no centro de Aquidauana. O fato aconteceu no interior de um veículo de transporte por aplicativo.



Segundo o Boletim de Ocorrência, um motorista de aplicativo compareceu ao batalhão relatando que havia realizado uma corrida da Vila São Pedro até um hotel próximo à unidade policial.

Conforme o relato dele, ao final da viagem, a passageira se recusou a pagar a corrida, que totalizou R$ 29,00, e afirmou que faria o pagamento posteriormente, solicitando o contato do condutor.

Com a negativa do motorista, a situação evoluiu para um desentendimento entre as partes.

Durante a abordagem policial, a passageira alegou ter sido importunada sexualmente pelo motorista, afirmando que ele teria passado a mão em suas partes íntimas.

No entanto, ela apresentava sinais visíveis de embriaguez e relatou dificuldades em fornecer mais detalhes sobre o ocorrido, mencionando que estava dormindo durante parte do trajeto.

Ambos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia.