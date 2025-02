Mulher é presa durante abordagem no Bairro Nova Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Na tarde de segunda-feira (10), policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam uma mulher que estava com mandado de prisão em aberto, durante uma abordagem no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.



A equipe foi acionada para verificar uma pessoa em atitude suspeita e, ao localizar a mulher com as características informadas, realizou a abordagem.



Durante a checagem nos sistemas de segurança, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão contra ela.



Diante da situação, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.