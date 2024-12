Mulher é presa em Aquidauana usar criança para traficar drogas

Arquivo/ O Pantaneiro

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas em Aquidauana, na tarde de sexta-feira (29). A abordagem ocorreu após denúncias recebidas via 190, indicando a comercialização de entorpecentes na região central da cidade, em um local conhecido pelas autoridades como ponto de venda de drogas.



A operação teve início quando a suspeita foi vista deixando o endereço denunciado em um táxi, acompanhada de crianças. Durante a abordagem, a mulher demonstrou nervosismo e alegou que estava se deslocando para sua residência. Em revista aos seus pertences, foi encontrada a quantia de R$ 900, cuja origem ela não soube explicar.



Entretanto, durante a inspeção, os policiais localizaram duas porções de substância semelhante à pasta base de cocaína escondidas na fralda de um bebê de seis meses que estava sob os cuidados da mulher. A substância pesava aproximadamente 19,8 gramas.



Após o flagrante, a suspeita informou aos policiais que havia mais drogas em sua residência. No local, foi encontrada outra porção de substância semelhante à pasta base de cocaína, com peso de 10,4 gramas, além de diversas ferramentas de procedência desconhecida.



As crianças que estavam com a suspeita foram acolhidas pelo Conselho Tutelar, que foi acionado para garantir a proteção dos menores.



A mulher foi apresentada à delegacia, juntamente com os entorpecentes e o material apreendido. Ela já responde a outro processo pelo mesmo crime e informou não ter trabalho fixo, relatando que seu marido cumpre pena no regime semiaberto.



A Polícia Civil continuará investigando o caso, incluindo a origem do dinheiro e das ferramentas apreendidas.