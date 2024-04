Mulher é presa em Aquidauana por tráfico de drogas

Divulgação

Mulher, de 37 anos, foi denunciada por usuário de drogas, de 30 anos e presa ontem (18), em Aquidauana.



Consta no boletim de ocorrência que uma equipe da Força Tática realizava um patrulhamento tático pela estrada das Três Barras em Aquidauana quando avistou um veículo HB20 parado no escuro.



Suspeitando da situação, a equipe abordou o motorista e encontrou o homem de 30 anos dentro do carro se preparado para usar cocaína.



Ele que já é conhecido no meio policial devido às várias passagens relacionadas ao uso de drogas, informou à equipe que havia adquirido uma ‘paradinha’, pelo valor de R$ 20,00, colaborando ao fornecer o local exato. Imediatamente, a equipe dirigiu-se ao local indicado e encontrou a traficante, de 37 anos na residência mencionada.



Depois de ser abordada e questionada sobre os fatos, ela consentiu e acompanhou uma busca no domicílio.



Após algum tempo, uma ‘paradinha’ de pasta base de cocaína, apresentando as mesmas características da encontrada com usuário, foi encontrada em cima da geladeira da cozinha.



A mulher e o homem foram encaminhados à delegacia.