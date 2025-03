Mulher Ã© presa em flagrante por trÃ¡fico de drogas em bar de Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante no sábado, 30 de março de 2024, após ser abordada pela Polícia Militar em um estabelecimento na Vila São Pedro, em Aquidauana. Ela estava acompanhada de seu filho de apenas três meses e foi suspeita de estar praticando tráfico de drogas no local.



A abordagem aconteceu após uma denúncia anônima sobre movimentação suspeita em um boteco. Testemunhas informaram que a mulher, vestindo um vestido preto, se comportava de maneira estranha, indo constantemente ao banheiro e interagindo com diferentes pessoas. Isso levantou a suspeita de que ela estivesse passando algo para os clientes.



Quando a guarnição chegou ao local e abordou a mulher, ela inicialmente negou qualquer prática ilícita e afirmou que estava "de boa". No entanto, a atitude da mulher, que caminhava de forma incomum e frequentemente tocava a região genital, chamou a atenção dos policiais. Sem uma policial feminina na equipe, a mulher foi levada para a delegacia para uma busca pessoal.



Na delegacia, uma investigadora realizou a revista e encontrou porções de pasta base de cocaína escondidas nas roupas íntimas da mulher, além de uma quantia de R$ 24,00 em cédulas pequenas. A mulher alegou que havia recebido a droga de uma pessoa desconhecida e que a instrução era para vendê-la, a fim de arrecadar dinheiro para pagar despesas advocatícias de uma amiga e sua mãe, ambas presas.



A mulher foi presa por tráfico de drogas e sua criança de três meses foi entregue a um familiar ou ao Conselho Tutelar.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!