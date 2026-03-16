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OcorrÃªncia

Mulher Ã© presa por descumprimento de medida protetiva em Aquidauana

A ocorrÃªncia foi atendida pela PolÃ­cia Militar apÃ³s denÃºncia de que a suspeita estava no local onde a vÃ­tima reside

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 16/03/2026 Ã s 09:59

Atualizado em 16/03/2026 Ã s 11:27

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Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro/ Arquivo

Uma mulher de 38 anos foi presa por descumprimento de medida protetiva no bairro Alto, em Aquidauana, durante a madrugada de domingo. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após denúncia de que a suspeita estava no local onde a vítima reside.

De acordo com as informações, a vítima, uma mulher de 28 anos, possui medida protetiva em vigor que determina que a suspeita não se aproxime. As duas mantiveram um relacionamento por cerca de três anos, que já havia sido encerrado.

Segundo o relato, a mulher de 38 anos teria pulado a grade da residência e danificado a janela frontal do imóvel ao tentar entrar na casa. No momento da chegada da Polícia Militar, ela foi encontrada sentada na varanda da residência.

A vítima estava acompanhada do pai e apresentou aos policiais a medida protetiva que impede a aproximação da suspeita. Em seguida, conforme a ocorrência, a mulher se levantou, pegou um capacete e passou a golpear um veículo que estava na garagem, tentando danificar os vidros.

Ainda conforme o relato, a suspeita insistia em entrar na residência dizendo que queria ver o bebê, filho da vítima.

As partes foram encaminhadas para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. Inicialmente, a mulher apresentou resistência em acompanhar os policiais, mas depois aceitou seguir voluntariamente.

Durante a ocorrência, ela apresentava corte em uma das mãos, possivelmente provocado ao tentar quebrar vidros. A suspeita recusou atendimento médico.

A mulher foi presa em flagrante por descumprimento de medida protetiva. A Polícia Civil deve apurar também possíveis crimes de ameaça, dano e violação de domicílio.

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