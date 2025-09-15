Mulher é presa por dirigir embriagada na Avenida Pantaneta

O caso foi registrado na madrugada de sábado (13)
Avenida Pantaneta / Rhobson Lima/O Pantaneiro
Uma mulher de 55 anos foi presa em flagrante na madrugada de sábado (13) por dirigir sob efeito de álcool na Avenida Doutor Sabino, conhecida como Pantaneta, em Aquidauana. O caso aconteceu por volta das 2h, durante patrulhamento da Polícia Militar na região, que estava com grande concentração de pessoas.
De acordo com o registro policial, a equipe se deparou com um carro parado no meio da via. Ao solicitar que a condutora retirasse o veículo do local, ela inicialmente não atendeu. Após nova solicitação, a mulher começou a conduzir o carro de forma alterada, o que motivou a abordagem.
Durante a ação, os policiais constataram que a motorista apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo. Foi realizado o teste do bafômetro, que apontou 0,51 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice que caracteriza crime de trânsito.
Diante do resultado, a mulher foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso foi registrado como conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.
