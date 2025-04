Mulher é resgatada de cárcere privado em Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma mulher de 46 anos foi resgatada pela Polícia Militar de Aquidauana na tarde de segunda-feira (7), após ser mantida em cárcere privado dentro de casa pelo próprio companheiro. A denúncia foi feita por uma jovem amiga da vítima, que acionou uma equipe do 7º Batalhão da PM ao saber da situação.



No local, a vítima confirmou que estava sendo impedida de sair de casa com as filhas. Segundo ela, foi necessário derrubar o portão para conseguir deixar a residência. O autor não estava presente no momento da chegada dos policiais.



Após o resgate, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça a importância da denúncia e do apoio à vítima como formas essenciais de combate à violência doméstica.}



Casos semelhantes podem ser denunciados pelos números 190 ou 180, com atendimento sigiloso e gratuito.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!