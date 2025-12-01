Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025 • 10:51

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Mulher é resgatada durante tentativa de feminicídio em Aquidauana

A ação rápida da equipe do Getam evitou a continuidade das agressões, que também ocorreram na presença de uma criança

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 10:20

Atualizado em 01/12/2025 às 10:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Uma mulher de 50 anos foi resgatada pela Polícia Militar após ser encontrada sendo enforcada pelo companheiro, de 45 anos, na tarde de ontem (30), em uma residência na Rua Antônio Gonçalves, em Aquidauana. A ação rápida da equipe do Getam evitou a continuidade das agressões, que também ocorreram na presença de uma criança.

A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram gritos e denunciaram uma briga dentro da casa. Ao chegar ao local, a equipe do Getam ouviu os pedidos de socorro da vítima e precisou forçar a entrada, arrombando o portão para acessar o interior da residência. Os policiais encontraram o autor em cima da mulher, tentando enforcá-la, enquanto uma criança chorava e pedia ajuda.

Os militares ordenaram que o agressor se afastasse e, após a intervenção, conseguiram cessar as agressões. Em seguida, equipes da Rádio Patrulha (RP2) chegaram para dar apoio e conduzir o homem até a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

De acordo com a PM, a vítima apresentava hematomas no rosto, resultado de socos e tapas. Já o autor não tinha lesões aparentes. Durante a checagem no sistema policial, os agentes constataram que o homem estava evadido do sistema prisional.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência contra a mulher, previsto no artigo 129 do Código Penal, além de ter sua situação prisional regularizada pelas autoridades competentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Suspeito tenta invadir condomínios de luxo e polícia investiga caso na Capital

• Polícia apreende drogas e identifica adolescente namorada de traficante

• Polícia Civil apreende cocaína e arma e faz duas prisões em MS

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Solidariedade 

Comunidade se mobiliza para ajudar Socó, vítima de acidente em Aquidauana

Oportunidade

Semana encerra 7 vagas de emprego em Aquidauana, Anastácio e região

Ocorrência

Ataque de abelhas mobiliza bombeiros em Aquidauana

Bombeiros aplicam manobra para retirar mola de boca de criança em Aquidauana

Bombeiros resgatam macaco-da-noite ferido após levar choque elétrico em Corumbá

Bombeiros usam 10 mil litros de água para conter incêndio em ponto de reciclagem

Esporte

Classificação do Amador 2025 é definida após vitória do WFC em Aquidauana

Publicidade

Clima

Aquidauana pode ter pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

ÚLTIMAS

Cuidado

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer representam Anastácio no RN

A atuação da Rede Feminina no município é reconhecida pelo trabalho baseado em prevenção, acolhimento e cuidado humanizado

Geral

MJSP cria ata nacional para compra de veículos híbridos na segurança

Medida permite que órgãos do SUSP adquiram viaturas híbridas com recursos federais ou próprios

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo