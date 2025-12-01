Mulher é resgatada durante tentativa de feminicídio em Aquidauana

A ação rápida da equipe do Getam evitou a continuidade das agressões, que também ocorreram na presença de uma criança
Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação
Uma mulher de 50 anos foi resgatada pela Polícia Militar após ser encontrada sendo enforcada pelo companheiro, de 45 anos, na tarde de ontem (30), em uma residência na Rua Antônio Gonçalves, em Aquidauana. A ação rápida da equipe do Getam evitou a continuidade das agressões, que também ocorreram na presença de uma criança.
A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram gritos e denunciaram uma briga dentro da casa. Ao chegar ao local, a equipe do Getam ouviu os pedidos de socorro da vítima e precisou forçar a entrada, arrombando o portão para acessar o interior da residência. Os policiais encontraram o autor em cima da mulher, tentando enforcá-la, enquanto uma criança chorava e pedia ajuda.
Os militares ordenaram que o agressor se afastasse e, após a intervenção, conseguiram cessar as agressões. Em seguida, equipes da Rádio Patrulha (RP2) chegaram para dar apoio e conduzir o homem até a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.
De acordo com a PM, a vítima apresentava hematomas no rosto, resultado de socos e tapas. Já o autor não tinha lesões aparentes. Durante a checagem no sistema policial, os agentes constataram que o homem estava evadido do sistema prisional.
Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência contra a mulher, previsto no artigo 129 do Código Penal, além de ter sua situação prisional regularizada pelas autoridades competentes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Ocorrência
Bombeiros aplicam manobra para retirar mola de boca de criança em Aquidauana
Bombeiros resgatam macaco-da-noite ferido após levar choque elétrico em Corumbá
Bombeiros usam 10 mil litros de água para conter incêndio em ponto de reciclagem
Cuidado
A atuação da Rede Feminina no município é reconhecida pelo trabalho baseado em prevenção, acolhimento e cuidado humanizado
Geral
Medida permite que órgãos do SUSP adquiram viaturas híbridas com recursos federais ou próprios
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS