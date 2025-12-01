Mulher é resgatada durante tentativa de feminicídio em Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Uma mulher de 50 anos foi resgatada pela Polícia Militar após ser encontrada sendo enforcada pelo companheiro, de 45 anos, na tarde de ontem (30), em uma residência na Rua Antônio Gonçalves, em Aquidauana. A ação rápida da equipe do Getam evitou a continuidade das agressões, que também ocorreram na presença de uma criança.



A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram gritos e denunciaram uma briga dentro da casa. Ao chegar ao local, a equipe do Getam ouviu os pedidos de socorro da vítima e precisou forçar a entrada, arrombando o portão para acessar o interior da residência. Os policiais encontraram o autor em cima da mulher, tentando enforcá-la, enquanto uma criança chorava e pedia ajuda.



Os militares ordenaram que o agressor se afastasse e, após a intervenção, conseguiram cessar as agressões. Em seguida, equipes da Rádio Patrulha (RP2) chegaram para dar apoio e conduzir o homem até a Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.



De acordo com a PM, a vítima apresentava hematomas no rosto, resultado de socos e tapas. Já o autor não tinha lesões aparentes. Durante a checagem no sistema policial, os agentes constataram que o homem estava evadido do sistema prisional.



Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência contra a mulher, previsto no artigo 129 do Código Penal, além de ter sua situação prisional regularizada pelas autoridades competentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!