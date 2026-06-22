Mulher é socorrida após sofrer queda e ficar com perna presa sob moto em Aquidauana

Acidente ocorreu na noite deste domingo, entre os bairros Cidade Nova e Nova Aquidauana; vítima foi socorrida pelo Samu
Motociclista ficou ferida após sofrer uma queda na noite deste domingo / Divulgação
Uma motociclista ficou ferida após sofrer uma queda na noite deste domingo (21), em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 19h, na região entre os bairros Cidade Nova e Nova Aquidauana, mobilizando equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
De acordo com informações repassadas pela equipe de atendimento, a condutora seguia em uma motocicleta, Honda/Titan 150, quando teria perdido o controle da direção ao passar por um quebra-molas, resultando na queda.
No local, os socorristas encontraram a motociclista caída, com a perna direita presa sob o veículo. Apesar do impacto, ela estava consciente e recebeu atendimento pré-hospitalar ainda no local da ocorrência.
Após os primeiros procedimentos e estabilização, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional para avaliação médica e continuidade do tratamento.
Serviço
Em situações de urgência e emergência, a população pode acionar o Samu gratuitamente pelo telefone 192.
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