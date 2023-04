Mulher engana idoso, ele cai em golpe e perde dinheiro em Aquidauana

Idoso foi enganado / Divulgação/ Site Previdência Social

Idoso de 77 anos, caiu em um golpe e perdeu dinheiro em Aquidauana. Ele compareceu na Delegacia nesta quinta-feira, dia 13, onde contou sobre o crime que sofreu.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso contou que no dia 10 de abril, por volta das 15h, quando estava retornando para a chácara Recanto do Buriti, localizada em Aquidauana, foi abordado por uma mulher, a qual inicialmente se identificou como sendo do CRAS e que iria ajudar o comunicante a receber cesta básica e R$ 300 reais.

Essa mulher era branca, com altura aproximada de 1,60m, aparentando ter uns 35 anos. Ela estava acompanhada de uma criança de aproximadamente 8 anos e conseguiu enganar o idoso.

Ele disse que após conversar com a suspeita, entregou seus documentos ela, crendo que era funcionária do CRAS e que iria conseguir os benefícios citados.

Ele afirma que a suspeita filmou e tirou fotos dele. Após algum tempo, ela convenceu a vítima a deslocar até a agência de um banco localizado no Centro de Aquidauana, onde acabou assinando alguns documentos sem, ter ciência do que exatamente estava assinando.

Ele disse ainda que foi com a suspeita até um segundo banco. O idoso conta que no dia 11 de abril a suspeita enviou a quantia de R$ 8.253,64 para a conta dele e depois fez um PIX da quantia de R$ 8.260,00 para uma outra pessoa.

Ainda, no dia 11 de abril, a suspeita convenceu o idoso a deslocar até uma loja de móveis, onde acabou retirando um aparelho celular no valor de R$ 3.640,00 e entregou a mulher.

O idoso entregou na Delegacia os comprovantes e desejou representar criminalmente contra a mulher.