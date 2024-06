Mulher esconde droga em elástico de cabelo para entrar em presídio

O Pantaneiro

Mulher, de 27 anos, foi presa por tentar entrar no Estabelecimento Penal de Aquidauana, com maconha e cocaína enroladas no elástico de cabelo. Ela disse que entregaria a droga ao marido que cumpre pena por tráfico de entorpecentes.



Conforme o boletim de ocorrência, uma denúncia levou policiais militares ao presídio. Em frente ao local, estava a suspeita, de 27 anos, que tentou esconder o rosto ao avistar a viatura.



Ao ser abordada e informada sobre os fatos, ela confessou que pretendia entrar no presídio com drogas, relatando que seu esposo havia entrado em contato com ela, informando que uma pessoa iria lhe entregar algumas porções de entorpecentes para que ela levasse durante a visita.



Ela revelou ainda que havia escondido a droga em um elástico de cabelo para despistar durante a revista de entrada no estabelecimento penal.



Foram encontradas duas porções de uma substância análoga à maconha, pesando 6,6 g; uma pedra de substância análoga a pasta base, pesando 3,1 g; e uma porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 5,3 g.



Questionada se havia mais alguma porção de droga em sua residência, a autora confirmou que havia mais uma porção. No endereço foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, dentro de um pote de vidro na estante da sala, pesando 4,8 g.



Segundo a autora, ela tentou entrar com a droga a mando de seu marido, que se encontra preso no Estabelecimento Penal de Aquidauana, cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e entregue no plantão policial, sem marcas e/ou lesões corporais, juntamente com os entorpecentes.