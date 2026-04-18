Acessibilidade

18 de Abril de 2026 • 18:05

Buscar

Últimas notícias
X
VIOLÊNCIA

Mulher esfaqueia homem em bar de Corumbá

Bombeiros encontraram vítima, um senhor de 60 anos, com um ferimento na coxa

Redação

Publicado em 18/04/2026 às 13:53

Atualizado em 18/04/2026 às 13:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

Na manhã de ontem, por volta das 11h30, a viatura de resgate UR-153 do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão física por arma branca na Alameda Santa Luzia, no bairro Popular Velha.

No local, a guarnição encontrou o senhor J. V., de 60 anos, consciente e orientado, apresentando ferimento inciso na coxa esquerda.Segundo informações repassadas no local, a vítima estava em companhia de uma mulher, ambos fazendo uso de bebidas alcoólicas, quando ocorreu um desentendimento, resultando na agressão.

A equipe de resgate realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, efetuando limpeza do ferimento e curativo no local. Após a guarnição removeu a vítima ao pronto socorro.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Solidariedade 

Corpo de Bombeiros de Aquidauana vira ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026

LUTO

Falece a enfermeira e servidora Lucimeire Duarte Vilela

LUTO

Familiares se despedem de Maria Roza em Aquidauana

Conhecida pelo carinho e pela forma simples com que tratava a todos, ela também era presença constante e bastante conhecida nos bingos da cidade.

CELEBRAÇÃO

9° BECmb comemora Dia do Exército em Aquidauana

Publicidade

SUSTO

Escavadeira atola durante limpeza na Lagoa Comprida em Aquidauana

ÚLTIMAS

Saúde

Anastácio promove palestra sobre seletividade alimentar e autismo em 23 de abril

Objetivo é ampliar conhecimento e fortalecer o cuidado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 52 milhões

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo