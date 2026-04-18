Mulher esfaqueia homem em bar de Corumbá

Corpo de Bombeiros

Na manhã de ontem, por volta das 11h30, a viatura de resgate UR-153 do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão física por arma branca na Alameda Santa Luzia, no bairro Popular Velha.

No local, a guarnição encontrou o senhor J. V., de 60 anos, consciente e orientado, apresentando ferimento inciso na coxa esquerda.Segundo informações repassadas no local, a vítima estava em companhia de uma mulher, ambos fazendo uso de bebidas alcoólicas, quando ocorreu um desentendimento, resultando na agressão.

A equipe de resgate realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, efetuando limpeza do ferimento e curativo no local. Após a guarnição removeu a vítima ao pronto socorro.