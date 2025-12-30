Acessibilidade

30 de Dezembro de 2025 • 09:41

Violência

Mulher esfaqueia marido após crise de ciúmes no bairro Cidade Nova

A facada atingiu a região do abdômen, provocando um corte superficial que se estendeu até próximo à axila.

Redação

Publicado em 30/12/2025 às 07:41

Atualizado em 30/12/2025 às 07:51

Um homem de 54 anos foi vítima de agressão com arma branca na noite desta segunda-feira (29) no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, após uma discussão motivada por ciúmes. Segundo informações apuradas, a agressão teria sido praticada pela própria companheira do homem.

De acordo com o relato da vítima, ele chegou em casa, momento em que a companheira já demonstrava irritação, acusando-o de traição. Por volta da meia-noite, a discussão teria se intensificado e, durante o desentendimento, a mulher teria pegado uma faca e desferido um golpe contra o marido.

A facada atingiu a região do abdômen, provocando um corte superficial que se estendeu até próximo à axila. Mesmo ferido, o homem conseguiu buscar atendimento médico no Pronto-Socorro, onde recebeu os cuidados necessários. Conforme a equipe médica, não houve necessidade de sutura, já que o ferimento não era profundo.

Às autoridades, a vítima afirmou que o casal costuma ter desentendimentos frequentes motivados por ciúmes, mas informou que não deseja representar criminalmente contra a companheira pelo crime de lesão corporal.

