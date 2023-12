Mulher esfaqueia outra em aldeia de Aquidauana

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Na noite desta quarta-feira, 27, na aldeia Ipegue, região do Baixadão em Aquidauana, uma mulher foi esfaqueada por outra enquanto assistia a um jogo.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a vítima estava concentrada na partida de futebol quando a suspeita, de maneira repentina, se aproximou e a atacou com uma faca. No confronto, a vítima se defendeu, resultando no corte de um dedo.

Testemunhas presentes no local conseguiram separar a briga. A vítima registrou um boletim de ocorrência, alegando não ser a primeira vez que a agressora a ataca, mas desta vez, o ataque foi perpetrado com o uso de uma faca.

O caso será investigado como lesão corporal dolosa, e as motivações ainda não foram esclarecidas.