Mulher fica feriada após capotar carro em Aquidauana

Divulgação

Uma mulher ficou feriada após capotar o carro que dirigia na manhã de ontem (20), na Rua Antônio Alves Correia, próximo a Cancha em Aquidauana.



Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para atender a ocorrência.



Contudo, no caminho a ambulância por interceptada por um veículo Onix, de cor cinza. No banco de trás do carro estava a vítima da capotagem.



A mulher estava com um corte no rosto e diversas escoriações pelo corpo. Ela foi imobilizada e encaminhada para uma unidade de saúde do município.



O estado de saúde dela não foi informado. A dinâmica do acidente também não foi informada.