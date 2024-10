Mulher fica ferida ao ser atropelada por carro na região central de Aquidauana

Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas / Arquivo, Ilustrativa

Mulher, de 59 anos, ficou ferida ao ser atropelada por um carro na manhã de domingo (6), na rua Cândido Mariano, próximo a Igreja Matriz, em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o atropelamento ocorreu por volta das 8h30. A guarnição atendeu a vítima, que estava caída ao solo, consciente e desorientada, agitada, com respiração rápida, ferimento corto contuso no antebraço esquerdo e referindo dor do lado esquerdo da barriga.

Foram realizados os exames primários e secundários, os procedimentos de primeiros socorros e o transporte ao Pronto Socorro para atendimento médico.

Entretanto, não foi informado se o motorista do carro prestou socorro à vítima.