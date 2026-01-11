Mulher fica ferida apÃ³s queda de bicicleta em Aquidauana

Viatura Corpo ded Bombeiros

Uma mulher de 52 anos ficou ferida após cair de bicicleta na tarde de quinta-feira (19), em Aquidauana. A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Campelo, no bairro Aeroporto, e atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar.



De acordo com o 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada via CIOPS e encontrou a vítima caída sobre a pista de rolamento, próxima ao acostamento.



Durante a avaliação, a mulher estava consciente, porém desorientada, apresentando odor etílico e leve taquicardia. Ela relatava dores no braço direito e na região frontal da cabeça, sem lesões aparentes.



A vítima foi imobilizada pela equipe de resgate e encaminhada ao Hospital Municipal Estácio Muniz, onde permaneceu sob atendimento médico.



Segundo relato da própria mulher, a queda ocorreu enquanto ela conduzia a bicicleta, momento em que sofreu impacto no tronco, braço e cabeça.