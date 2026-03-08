Mulher fica ferida apÃ³s queda de motocicleta no centro de Aquidauana

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
Uma mulher ficou ferida após sofrer queda de motocicleta no final da manhã de segunda-feira (16), na Rua Estevão Alves Corrêa, no Centro de Aquidauana. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, após acionamento pelo telefone 193.
No local, a equipe de resgate encontrou a vítima, identificada pelas iniciais T.M.L.C., consciente e orientada, ainda utilizando capacete. Ela já recebia os primeiros atendimentos de um bombeiro militar que passava pela via no momento do acidente.
De acordo com informações de populares, a condutora teria sofrido a queda ao tentar frear a motocicleta, quando a roda dianteira derrapou, fazendo com que ela caísse ao solo.
Durante a avaliação, a vítima apresentava corte na região do queixo e no lábio superior, além de dor no joelho direito, sem sinais aparentes de fratura.
Após o atendimento pré-hospitalar e imobilização, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados médicos.
