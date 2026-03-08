17/03/2026 • 15:23

Mulher fica ferida apÃ³s queda de motocicleta no centro de Aquidauana

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, apÃ³s acionamento pelo telefone 193

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 10:14

Atualizado em 17/03/2026 Ã s 10:16

Uma mulher ficou ferida após sofrer queda de motocicleta no final da manhã de segunda-feira (16), na Rua Estevão Alves Corrêa, no Centro de Aquidauana. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, após acionamento pelo telefone 193.

No local, a equipe de resgate encontrou a vítima, identificada pelas iniciais T.M.L.C., consciente e orientada, ainda utilizando capacete. Ela já recebia os primeiros atendimentos de um bombeiro militar que passava pela via no momento do acidente.

De acordo com informações de populares, a condutora teria sofrido a queda ao tentar frear a motocicleta, quando a roda dianteira derrapou, fazendo com que ela caísse ao solo.

Durante a avaliação, a vítima apresentava corte na região do queixo e no lábio superior, além de dor no joelho direito, sem sinais aparentes de fratura.

Após o atendimento pré-hospitalar e imobilização, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados médicos.

