Mulher fica ferida em acidente entre moto e van em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 13h, um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma van mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em Aquidauana. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Estevão Alves Corrêa com a Rua Geovane Toscano de Brito, onde há um semáforo instalado.

De acordo com informações apuradas no local, a passageira da moto sofreu ferimentos em uma das pernas devido ao impacto. Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe dos Bombeiros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para cuidados médicos.

A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência, realizando os procedimentos administrativos de praxe. As causas do acidente não foram divulgadas até o momento.