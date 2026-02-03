Mulher fica ferida em acidente na Rua dos Ferroviários, em Aquidauana

A motociclista foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana para receber atendimento médico especializado e realizar exames complementares
O caso reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias urbanas com maior fluxo de veículos / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana
Uma mulher de 41 anos ficou ferida após uma colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta na tarde de segunda-feira (02), em Aquidauana. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 17h10 para atender a ocorrência na Rua dos Ferroviários, nas proximidades do posto Matosul.
Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a motociclista caída no chão. A vítima apresentava pele fria, palidez, sudorese e relatava dor no membro superior esquerdo. A equipe de resgate realizou os procedimentos de primeiros socorros, estabilizou o quadro da mulher e preparou-a para o transporte seguro.
A motociclista foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana para receber atendimento médico especializado e realizar exames complementares. A condição de saúde dela não foi divulgada.
O veículo envolvido na colisão e o local do acidente ficaram sob a responsabilidade da Polícia Militar, que assumiu os procedimentos de registro e investigação das causas do sinistro.
