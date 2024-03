Mulher fica inconsciente após cair da ponte Boiadeira

Ela pilotava uma moto quando tentou atravessar a ponte e caiu / Divulgação

Uma mulher de 43 anos foi socorrida depois de cair da ponte Boiadeira na noite de ontem (27), entre Aquidauana e Anastácio.



Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 22h40. No local, a equipe viu a vítima trajava blusa na cor rosa e calça jeans.



Segundo informações de transeuntes que se encontravam no local, a vítima caiu da ponte, uma altura de aproximadamente 6 metros, ao atravessá-la de moto.



A vítima foi transportada ao Pronto Socorro, inconsciente com ferimento contuso na perna direita. O estado de saúde não foi informado.



Riscos



No ano passado, o jornal O Pantaneiro já havia alertado sobre os riscos que a ponte oferece.



Em reportagem publicada em janeiro, moradores reclamavam do estado de conservação da ponte que, apresentava rachaduras na cerca de proteção.



Na época, a prefeitura de Aquidauana sinalizou que enviaria um engenheiro para avaliar os danos e que a responsabilidade de uma possível obra poderia ser tanto do município quanto de Anastácio.



A ponte é muito usada para passagem de comitiva de gado, além da passagem para dois frigoríficos da região, onde passam diversos trabalhadores.