Mulher morre em acidente na BR-262 entre Miranda e Aquidauana

Acidente de trÃ¢nsito foi registrado na manhÃ£ desta quarta-feira (25)
DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros
Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (25), na BR-262, entre os municípios de Miranda e Aquidauana, nas proximidades do Posto Pioneiro
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Miranda, a ocorrência foi atendida por volta das 5h30. No local, a guarnição encontrou uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta.
Duas pessoas estavam na moto. A passageira, uma mulher com idade aproximada de 60 anos, foi encontrada em óbito. Segundo os bombeiros, após a colisão, a motocicleta atingiu um guard rail e a vítima foi arremessada para uma ribanceira de cerca de cinco metros, apresentando lesões no tórax e no pescoço.
O condutor da motocicleta foi encontrado consciente e orientado, com escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao Hospital de Miranda.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.
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