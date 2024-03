Mulher perde mais de R$ 1 mil no golpe do PIX em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

Uma mulher de 60 anos perdeu R$ 1.200 mil no golpe do PIX em Aquidauana na última segunda-feira (25).



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma mensagem de uma pessoa que se passou por sua filha.



Na mensagem, o estelionatário disse que havia mudado de número e pediu para que a mulher realizasse um pagamento.



Como enviou uma mensagem de voz e o timbre se assemelhava ao da verdadeira filha, a mulher realizou o PIX no valor de 1.225 mil.



Posteriormente, o golpista pediu que a mulher fizesse outro pagamento o que levantou suspeita na vítima.



A mulher então foi até a casa da filha e descobriu que caiu em um golpe.



A vítima procurou a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana onde a ocorrência foi registrada como estelionato.