Mulher perde mais de R$ 2 mil no golpe do falso sequestro em Aquidauana

Uma mulher de 46 anos caiu no golpe do falso sequestro e perdeu R$ 2.300 em Aquidauana.



Segundo divulgado pela polícia, a vítima é moradora do Bairro Alto, e informou que ontem (20) recebeu uma ligação anônima de um número privado e, durante a conversa uma pessoa disse que havia sequestrado a sua nora.



Para colocá-la em liberdade era necessário que realizasse um deposito no valor de R$ 5 mil, porém, depositou a mulher depositou apenas o valor de R$ 2.300,00, pois era o valor que tinha a disposição.



A vítima informa que percebeu o golpe após entrar em contato com o seu filho e perceber que não houve nenhum sequestro.



Diante do fato a vítima procurou a delegacia para denunciar o crime.