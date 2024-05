Mulher perde quase R$ 2 mil em golpe via WhatsApp no Nova Aquidauana

Reprodução

Uma moradora do Bairro Nova Aquidauana, de 50 anos, perdeu quase R$ 2 mil em um golpe aplicado via WhatsApp. O caso chegou ao conhecimento da polícia na última segunda-feira (13).



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens de texto de uma pessoa que se passava por sua filha, solicitando dinheiro. Acreditando ser um pedido legítimo, a vítima realizou quatro transferências de suas contas poupanças para a conta indicada pelo golpista, no valor total de R$1.900.



Após efetuar as transferências via pix, a vítima descobriu que havia caído em um golpe, pois sua filha confirmou não ter solicitado nenhum dinheiro e não ter mudado de número de telefone. O golpista utilizou o número de telefone da filha da vítima para enganá-la.



Os valores transferidos foram individualizados em R$900, R$220, R$400 e R$380. A vítima apresentou à polícia parte da conversa no WhatsApp com o golpista e os comprovantes das transferências realizadas.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia como estelionato e as autoridades seguem investigando o ocorrido.