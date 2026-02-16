Acessibilidade

16 de Fevereiro de 2026 • 09:24

Mulher procura pasta com documentos perdidos em Aquidauana e faz apelo à população

Documentos de Amanda Maidana, esposo e filhas, além de exames médicos estão nesta pasta

Redação

Publicado em 16/02/2026 às 08:10

Atualizado em 16/02/2026 às 08:15

Ilustrativa

A moradora de Aquidauana, Amanada Maidana, está em busca de uma pasta com documentos importantes que foi perdida na cidade nos últimos dias. Desesperada, ela faz um apelo à população para que, caso alguém tenha encontrado o material, entre em contato para devolução.

Segundo Amanada, a pasta é branca com detalhe azul e contém documentos pessoais dela e do esposo, Alan Santos, incluindo RG e CPF de ambos. Além disso, estavam guardadas carteirinhas de vacinação, a certidão de nascimento das filhas Anna Laura e Alice Valentina, além de exames médicos realizados no Hospital Regional de Campo Grande.

A perda tem causado grande preocupação, pois Amanada precisa viajar para Campo Grande para uma consulta médica marcada para o próximo dia 25. Ela relatou que a filha nasceu prematura e que enfrentou complicações no parto, o que torna o acompanhamento médico ainda mais necessário.

“Estou desesperada, preciso muito desses documentos para a consulta”, relatou.

Quem tiver qualquer informação sobre a pasta ou a tenha encontrado pode procurar a família para realizar a devolução. A colaboração da comunidade é fundamental neste momento delicado.

A família reforça que todos os documentos têm grande valor pessoal e médico, e pede que, caso alguém encontre a pasta, devolva, pois serão extremamente gratos.

