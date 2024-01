Bombeiros conseguem evitar que mulher caia de ponte em Aquidauana

Divulgação

No início da manhã desta quarta-feira, 24, um policial militar à paisana estava passando pela ponte sentido Anastácio, quando se deparou com uma mulher sentada sobre os pilares da ponte. Imediatamente, o policial parou o carro e conseguiu segurar a mulher.

Logo em seguida estava passando dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Aquidauana, que pararam o veículo e prestaram ajuda à mulher que estava bem transtornada e a ponto de ceifar a própria vida.

Em poucos minutos chegou uma viatura do SAMU para dar prosseguimento ao atendimento e conduzir em segurança a mulher ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Janeiro Branco

O ano de 2024 acabou de começar e com ele inicia-se a campanha Janeiro branco, que visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico. As doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores, como genética, estresse, abuso de substâncias e traumas. Nesse rol entram também os transtornos de humor, esquizofrenia e o transtorno bipolar.

A campanha 'janeiro Branco' é uma forma de construir, fortalecer e disseminar a cultura da saúde mental e emocional. O bem-estar emocional e a qualidade emocional de vida são preciosas em todas as fases da vida, do nascer ao envelhecer. Quem cuida da mente, cuida da vida.

CVV

O CVV oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. O atendimento ocorre de forma sigilosa, sem julgamentos, críticas ou comparações.

Atua em cenário nacional. O atendimento é realizado pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação), chat, e-mail e pessoalmente em alguns endereços.