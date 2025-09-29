Mulher quebra a perna após cair de bicicleta elétrica em Aquidauana

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira
Você Repórter, O Pantaneiro
Uma mulher que não teve a idade divulgada, ficou ferida após cair da bicicleta elétrica que conduzia, na manhã desta segunda-feira (29).
O acidente ocorreu na rua Quintino Bocaiuva, em Aquidauana.
Assim, o Samu foi acionado para fazer o socorro.
Segundo informações, ela teria se desequilibrado vindo sofrer a queda.
Ha suspeita de fratura em uma das pernas.
