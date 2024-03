Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Mulher, de 21 anos, deu uma garrafada na cabeça do namorado, de 43 anos, por medo de apanhar, enquanto bebiam. O caso ocorreu no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, na quarta-feira (13).



Segundo informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas, na casa, ninguém foi encontrado, sendo que testemunhas relataram que o casal tinha sido levado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital.



No hospital, os policiais encontraram a mulher, que relatou o ocorrido. Ela e o namorado consumiam bebida alcoólica quando uma discussão por ciúmes começou.



Com medo de ser agredido por ele, a mulher pegou uma garrafa de vodka e quebrou na cabeça dele. A partir daí os dois entraram em luta corporal.



O casal ficou ferido, o homem teve cortes na testa, perna e cabeça. Ambos foram encaminhados à delegacia.