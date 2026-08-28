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Santa Terezinha

Mulher relata dores após colisão entre moto e bicicleta em Aquidauana

Ocorrência mobilizou equipe do Samu; acidente ocorreu no bairro Santa Terezinha

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/08/2026 às 07:47

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Vítima foi estabilizada e encaminhada ao Hospital Regional / Divulgação/Samu

Uma mulher de 35 anos ficou ferida após uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta, ocorrida na tarde desta quinta-feira (27), em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 15h55, na Rua Bernardino Lopes, no bairro Santa Terezinha.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima era a condutora da moto. Ela foi encontrada ainda caída na via pública, relatando dores na perna esquerda.

A vítima passou por avaliação inicial conforme o protocolo de atendimento a traumas e recebeu os cuidados necessários após a estabilização. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz para avaliação médica e continuidade do atendimento.

Orientações

O Samu de Aquidauana reforçou a importância do uso correto do capacete por motociclistas, devidamente afivelado, como uma das principais medidas de proteção contra traumatismos graves em acidentes. Também orientou os condutores a respeitarem os limites de velocidade, redobrarem a atenção em cruzamentos e vias urbanas e manterem distância segura de ciclistas e demais usuários das vias.

Outra recomendação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é para que ninguém conduza veículos após consumir álcool ou outras substâncias. Em situações de emergência, a orientação é ligar para o 192 e seguir as instruções repassadas pela Central de Regulação.

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