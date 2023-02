Morre em hospital mulher vítima de acidente em Aquidauana

Mulher tinha 53 anos e era moradora de Aquidauana / Redes sociais

Regina Celia, de 53 anos, moradora de Aquidauana, morreu na tarde desta quarta-feira (15), na Santa Casa de Campo Grande.

A motociclista foi socorrida em estado grave após atropelar um pedestre na madrugada, na rua Giovane Toscano de Brito, no bairro Alto, em Aquidauana.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 0h20, com a informação de que uma mulher e um homem haviam ficado feridos após um atropelamento.

No local, os socorristas encontraram a condutora da motocicleta inconsciente, com sangramento na cabeça, com suspeita de traumatismo craniano e afundamento de crânio.

A motociclista foi socorrida e levada pelo Samu para o pronto-socorro da cidade e, posteriormente, para Santa Casa, onde morreu na tarde de hoje.

O pedestre, que não teve a idade divulgada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.