Mulher sofre fratura após acidente com moto em Aquidauana

Divulgação

Aquidauana registrou mais um acidente de trânsito na manhã de domingo (1º). Dessa vez, uma mulher de 60 anos sofreu uma fratura após uma colisão com a moto que pilotava, na Rua João Alves Ribeiro, na Vila Paraíso.

Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, uma guarnição foi acionada por moradores para atender o acidente. No local, os bombeiros encontraram a vítima consciente e orientada.



Ela já recebia os primeiros socorros de um bombeiro que estava de folga e passava pela área. A vítima apresentava sinais claros de fratura na clavícula esquerda, com crepitação e deformidade, além de queixas de dores no ombro esquerdo.

Apesar de sua condição, a mulher não conseguiu relatar a dinâmica do acidente e não foi possível localizar outro veículo envolvido na colisão. Apenas a motocicleta Honda Biz da vítima foi encontrada no local.

Após a intervenção inicial dos bombeiros, a vítima foi transportada para o Pronto Socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos para tratamento das lesões. A causa exata do acidente ainda será investigada pelas autoridades competentes.